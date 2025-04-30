شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، في معظم البنوك المصرية. سعر الريال في البنك المركزي سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 13.56 جنيه للبيع، و13.53 جنيه للشراء. سعر الريال في البنك الأهلي بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، 13.58 جنيه للبيع، و13.51 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك مصر ارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك مصر، إلى: 13.58 جنيه للبيع، و13.51 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك الإسكندرية سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية، 13.58 جنيه للبيع، و13.53 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك قناة السويس ارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قناة السويس، إلى: 13.60 جنيه للبيع، و13.51 جنيه للشراء. سعر الريال في البنك التجاري الدولي سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي، 13.56 جنيه للبيع، و13.51 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي ارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك فيصل الإسلامي، إلى: 13.58 جنيه للبيع، و13.51 جنيه للشراء. سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي انخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى: 13.56 جنيه للبيع، و13.54 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك الكويت الوطني ارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الكويت الوطني، إلى: 13.61 جنيه للبيع، و13.48 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك قطر الوطني سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قطر الوطني، ارتفاعا إلى: 13.59 جنيه للبيع، و13.48 جنيه للشراء.