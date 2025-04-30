شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض جديد لأسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يسجل 4765 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 30 أبريل 2025، انخفاضا ملحوظا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، الانخفاض، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 4765 جنيها للبيع، و4740 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 24 سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الأربعاء، 5445.75 جنيه للبيع، و5417.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الأربعاء، 4992 جنيها للبيع، و4965.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 18 انخفض سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 4084.25 جنيه للبيع، و4062.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 14 تراجع سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 3176.75 جنيه للبيع، و3160 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 12 بلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الأربعاء، 2722.75 جنيه للبيع، و2708.5 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 38120 جنيها للبيع، و37920 جنيها للشراء.

