شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 في الكويت.. عيار 18 بـ24.400 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا محدودا، حيث سجل عيار 24 سعر 32.525 دينار مقارنة بسعر أمس والذى وصل 32.675 دينار.

ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، والتعريفات الجمركية الامريكية الجديدة.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

-عيار 24 سجل 32.525 دينار

-عيار 22 سجل 29.825 دينار

-عيار 21 سجل 28.475 دينار

-عيار 18 سجل 24.400 دينار

-عيار 14 سجل 18.975 دينار

-عيار 12 سجل 16.275 دينار

-الاونصة 1011.825 دينار

-الجنيه الذهب 227.725 دينار

-الأونصة بالدولار 3305.86 دولار

وسجل الذهب ارتفاعًا قياسيًا مدفوعًا بضعف الدولار، وتصاعد التوترات التجارية، والمخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي، مما عزز الطلب على الأصول الآمنة.

ويعد الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وقد سجّل عدة مستويات قياسية هذا العام، مرتفعًا بأكثر من 25%.