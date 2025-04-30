شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025.. عيار 21 يتراجع لـ4765 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 سلسلة من التراجعات على المستويين العالمي والمحلي مقارنة بتداولات أمس، ويتجه السوق العالمي نحو التراجع الآن مما يشير إلى تراجع عيار 21 في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24 يسجل 5445 جنيها

- عيار 21 يسجل 4765 جنيها

- عيار 18 يسجل 4084 جنيها

- عيار 14 يسجل 3176 جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 38120 جنيها

ويرتبط هذا التراجع أيضًا ببيانات اقتصادية أمريكية أظهرت تباطؤًا في النشاط الاقتصادي خلال أبريل، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم، وهي معطيات تعزز حالة القلق في الأسواق وتضع البنك الفيدرالي الأمريكي أمام خيارات صعبة، ورغم هذا الهدوء النسبي في الأسعار حاليًا، إلا أن التقلبات العالمية قد تعيد تحريك السوق مجددًا في الأيام المقبلة.

وتراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع التوترات التجارية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تعطي إشارات بشأن توجهات الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليسجل نحو 3306.18 دولارًا للأوقية، إلا أن المعدن النفيس لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب شهرية قوية، مع ارتفاعه بنحو 6% منذ بداية أبريل، ما يجعله على وشك تسجيل رابع مكاسبه الشهرية على التوالي.

وكان الذهب قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية في 22 أبريل، بدعم من لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الاضطرابات الاقتصادية العالمية.