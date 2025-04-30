شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 32032 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 39972 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 14308 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 9313 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 12736 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3304 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 11813 نقطة.