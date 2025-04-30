شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالأربعاء، 30 أبريل 2025 10:55 ص
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 32032 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 39972 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 14308 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 9313 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 12736 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3304 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 11813 نقطة.
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