شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب العالمية تتراجع مستهل التداولات الفورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع التوترات التجارية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تعطي إشارات بشأن توجهات الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليسجل نحو 3306.18 دولارًا للأوقية، إلا أن المعدن النفيس لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب شهرية قوية، مع ارتفاعه بنحو 6% منذ بداية أبريل، ما يجعله على وشك تسجيل رابع مكاسبه الشهرية على التوالي.

وكان الذهب قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية في 22 أبريل، بدعم من لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الاضطرابات الاقتصادية العالمية.