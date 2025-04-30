هيئة الأفلام تصدر تقرير شباك التذاكر لعام 2024: إيرادات تتجاوز 845 مليون ريال وبيع 17.5 مليون تذكرة خلال عام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصدرت ‫هيئة الأفلام تقرير شباك التذاكر السعودي لعام 2024، كاشفةً عن أداء ومؤشرات نمو متسارعة تعكس الازدهار الذي يشهده القطاع السينمائي في المملكة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير الاقتصاد الإبداعي.

ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي إيرادات شباك التذاكر لعام 2024 نحو 845.6 مليون ريال سعودي، فيما تم بيع أكثر من 17.5 مليون تذكرة خلال العام، بمتوسط سعر تذكرة قدره 48.2 ريال. كما شهدت صالات السينما عرض 504 أفلام في مختلف أنحاء السعودية.

وسلّط التقرير الضوء على أداء الأفلام السعودية، حيث تم عرض 18 فيلمًا سعوديًا، وحققت مبيعات بلغت 1.4 مليون تذكرة، بإيرادات إجمالية وصلت إلى 56.8 مليون ريال سعودي. ويعكس ذلك تصاعد الحضور المحلي في شباك التذاكر وتنامي إقبال الجمهور على المحتوى الوطني.

أشار التقرير إلى أن القطاع شهد في عام 2024 تشغيل 64 دار سينما موزعة على 10 مناطق مختلفة، وتضم مجتمعة 630 شاشة عرض، ما يسهم في تعزيز انتشار الثقافة السينمائية ويزيد من فرص الوصول إلى المحتوى السينمائي لمختلف شرائح المجتمع.

كما ساهمت هذه التوسعات في خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في القطاع، حيث تشير التقديرات إلى أن صناعة السينما وفّرت أكثر من 5,000 وظيفة جديدة خلال عام 2024، في مجالات تشمل الإنتاج، التوزيع، العرض، التسويق، والخدمات التقنية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط