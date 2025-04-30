الاقتصاد

الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 13.1% خلال العام 2024م

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  • الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 13.1% خلال العام 2024م 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

سجلت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير ارتفاًعا بنسبة13.1% مقارنةً بعام 2023م، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 4.0% فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 43.0% في نفس الفترة. وقد انخفضت الصادرات السلعية في عام 2024م بنسبة 4.5% عن عام 2023م

كما انخفضت الصادرات البترولية بنسبة 9.7% هذا وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77.3% في عام 2023م إلى 73.1% في عام 2024م.

أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في عام 2024م بنسبة 12.5% وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 35.7% عن عام 2023م.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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