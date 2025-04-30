شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول معرض عائم للامتياز التجاري في جدة بمشاركة 24 دولة والان نبدء بالتفاصيل



ويشهد المعرض مشاركة ممثلين من 24 دولة من مختلف قارات العالم، تشمل نخبة من المستثمرين، ورجال الأعمال، ومانحي وممنوحي الامتياز التجاري، في حدث يُعد الأول من نوعه على مستوى الفكرة والتنفيذ والمشاركة الدولية.

أخبار متعلقة سعر الذهب اليوم الأربعاء في السعودية.. تحديث لحظي لعيار 21 ارتفاع التضخم وتدهور الأسواق: حصيلة أول 100 يوم من عودة ترامب أهداف المعرض تتضمن أهداف المعرض: تمكين العلامات التجارية السعودية من التوسع الإقليمي والدولي، وتعزيز التواصل والتكامل بين المستثمرين المحليين والدوليين.

وتشمل أهداف المعرض: توفير منصة تفاعلية للتعريف بثقافة الامتياز التجاري وأفضل الممارسات العالمية.

وتتضمن أهداف المعرض: دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وقال د. خالد الغامدي، رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري، إن المعرض يمثل نقلة نوعية في تنظيم الفعاليات المتخصصة.

وأضاف: هذا المعرض العائم يُجسد صورة المملكة الحديثة كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار، ويبرز تنافسية العلامات السعودية في الأسواق العالمية. واختيار سفينة بحرية لإقامة المعرض يعكس رغبتنا في تقديم تجربة استثنائية وخارج الأطر التقليدية في تنظيم فعاليات الأعمال".

ويُنتظر أن يشكل الحدث محطة استراتيجية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، ويعزز من توجه المملكة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قائم على المعرفة والتقنية وريادة الأعمال.

الدمام - شريف احمد - تستعد اللجنة الوطنية للامتياز التجاري، تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية ، وبرعاية رئيس الاتحاد حسن الحويزي، لإطلاق المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري، وذلك يوم 5 مايو 2025، من مدينة جدة.ويشهد المعرض مشاركة ممثلين من 24 دولة من مختلف قارات العالم، تشمل نخبة من المستثمرين، ورجال الأعمال، ومانحي وممنوحي الامتياز التجاري، في حدث يُعد الأول من نوعه على مستوى الفكرة والتنفيذ والمشاركة الدولية.ويهدف المعرض إلى تعزيز حضور العلامات التجارية السعودية في الأسواق العالمية، وخلق منصة مبتكرة لعرض قصص النجاح والنماذج الوطنية المتميزة في قطاع الامتياز التجاري، إضافة إلى استقطاب فرص استثمارية نوعية من الخارج نحو السوق السعودية.تتضمن أهداف المعرض: تمكين العلامات التجارية السعودية من التوسع الإقليمي والدولي، وتعزيز التواصل والتكامل بين المستثمرين المحليين والدوليين.وتشمل أهداف المعرض: توفير منصة تفاعلية للتعريف بثقافة الامتياز التجاري وأفضل الممارسات العالمية.وتتضمن أهداف المعرض: دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.وقال د. خالد الغامدي، رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري، إن المعرض يمثل نقلة نوعية في تنظيم الفعاليات المتخصصة.وأضاف: هذا المعرض العائم يُجسد صورة المملكة الحديثة كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار، ويبرز تنافسية العلامات السعودية في الأسواق العالمية. واختيار سفينة بحرية لإقامة المعرض يعكس رغبتنا في تقديم تجربة استثنائية وخارج الأطر التقليدية في تنظيم فعاليات الأعمال".ويُنتظر أن يشكل الحدث محطة استراتيجية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، ويعزز من توجه المملكة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قائم على المعرفة والتقنية وريادة الأعمال.