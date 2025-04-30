شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء في السعودية.. تحديث لحظي لعيار 21 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 30 أبريل 2025، انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق السعودية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الأربعاء، في السعودية مسجلاً 349.25 ريال. سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الأربعاء، في السعودية إلى 399.25 ريال. سعر جرام الذهب عيار 22 سجل سعل جرام الذهب، عيار 22، اليوم الأربعاء، في السعودية، 366 ريالا. سعر جرام الذهب عيار 18 سجل سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الأربعاء، في السعودية، 299.50 ريال سعر جرام الذهب عيار 14 تراجع سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الأربعاء، في السعودية 233 ريالا. سعر الذهب عيار 12 بلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الأربعاء في السعودية 199.50 ريال أسعار الذهب اليوم في السعودية تراجع سعر أوقية الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء إلى 12417.25 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2794.50 ريال.

