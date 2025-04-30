شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أمريكانا» إلى 122.4 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة أمريكانا للمطاعم العالمية عن الربع الأول للعام الحالي إلى 122.43 مليون ريال، بزيادة قدرها 16.5% عن الفترة نفسها من العام السابق، والتي شهدت تحقيق صافي ربح مقداره 105 مليون ريال.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن الارتفاع كان مدعومًا بنمو الإيرادات، وتحسن هامش الربح الإجمالي من خلال مبادرات خفض التكاليف.
ومع ذلك، تأثر صافي الربح سلبًا نتيجة تطبيق أنظمة ضريبية جديدة بقيمة 3.5 مليون دولار في بعض الأسواق الرئيسية خلال الربع الأول، وتسجيل بنود إيجابية غير متكررة بإجمالي 7.4 مليون دولار، تتعلق بتخفيف تكاليف التسويق التي سُجلت في الربع الأول من عام 2024.
وتحدد يوم 7 مايو 2025 كآخر يوم للشراء، و8 مايو للاستبعاد من الأرباح، و11 مايو لإغلاق السجل، فيما سيتم توزيع الأرباح على المساهمين خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية.
وشهد الاجتماع أيضًا اعتماد القوائم المالية للربع الأول من 2025، والتصديق على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية 2024، والتصديق على الأرباح والخسائر، وتقرير مدقق الحسابات.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن الارتفاع كان مدعومًا بنمو الإيرادات، وتحسن هامش الربح الإجمالي من خلال مبادرات خفض التكاليف.
ومع ذلك، تأثر صافي الربح سلبًا نتيجة تطبيق أنظمة ضريبية جديدة بقيمة 3.5 مليون دولار في بعض الأسواق الرئيسية خلال الربع الأول، وتسجيل بنود إيجابية غير متكررة بإجمالي 7.4 مليون دولار، تتعلق بتخفيف تكاليف التسويق التي سُجلت في الربع الأول من عام 2024.
تفاصيل عمومية أمريكانشهد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لأمريكانا، الذي أجري في 29 أبريل الجاري، النظر في مقترح مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 127 مليون دولار (476.25 مليون ريال) (75.4% من رأس المال)، بواقع 0.015 دولار أمريكي للسهم الواحد.
وتحدد يوم 7 مايو 2025 كآخر يوم للشراء، و8 مايو للاستبعاد من الأرباح، و11 مايو لإغلاق السجل، فيما سيتم توزيع الأرباح على المساهمين خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية.
وشهد الاجتماع أيضًا اعتماد القوائم المالية للربع الأول من 2025، والتصديق على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية 2024، والتصديق على الأرباح والخسائر، وتقرير مدقق الحسابات.