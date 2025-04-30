شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «زجاج» 21% إلى 18 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

• انخفاض حصة الأرباح من الشركات الزميلة في نشاط الزجاج المسطح بسبب التوقف لأعمال الصيانة للفرن في شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح- جارديان رأس الخيمة.

• انخفاض في الأرباح التشغيلية من نشاط العبوات الزجاجية بسبب زيادة تكلفة المبيعات.

وجاء الانخفاض في الربح على أساس ربعي بسبب:

• انخفاض حصة الأرباح من الشركات الزميلة في نشاط الزجاج المسطح بسبب التوقف لأعمال الصيانة للفرن في شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح- جارديان رأس الخيمة.

• انخفاض في الأرباح التشغيلية من نشاط العبوات الزجاجية بسبب زيادة تكلفة المبيعات. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) في الربع الأول من 2025 بنسبة 21% إلى 18.1 مليون ريال، مقابل 22.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود الانخفاض في الربح بسبب:• انخفاض حصة الأرباح من الشركات الزميلة في نشاط الزجاج المسطح بسبب التوقف لأعمال الصيانة للفرن في شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح- جارديان رأس الخيمة.• انخفاض في الأرباح التشغيلية من نشاط العبوات الزجاجية بسبب زيادة تكلفة المبيعات.وجاء الانخفاض في الربح على أساس ربعي بسبب:• انخفاض حصة الأرباح من الشركات الزميلة في نشاط الزجاج المسطح بسبب التوقف لأعمال الصيانة للفرن في شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح- جارديان رأس الخيمة.• انخفاض في الأرباح التشغيلية من نشاط العبوات الزجاجية بسبب زيادة تكلفة المبيعات.