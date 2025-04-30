شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي الفرنسي يبدأ طرح سندات رأس مال إضافي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.