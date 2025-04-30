شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي الفرنسي يبدأ طرح سندات رأس مال إضافي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف) بدء طرح سندات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.
وكان البنك السعودي الفرنسي قد أعلن في موقع تداول السعودية، أمس الأول، عزمه إصدار سندات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.
وستحدد قيمة وشروط طرح السندات بناءً على ظروف السوق.
وقال البنك: إن تاريخ بداية الطرح 1446-11-02 الموافق 2025-04-30، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح 1446-11-03 الموافق 2025-05-01.
وأضاف أن الفئة المستهدفة من الإصدار: المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وعين البنك السعودي الفرنسي، بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك كريدي أجريكول التجاري والاستثماري ، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، بنك مشرق بي إس سي، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وإم يو إف جي سكيوريتيز إي ام إي أي بي إل سي، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.
وأوضح أن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار وبزيادات قدرها 1000 دولار على ما يزيد عن ذلك.
ويحدد سعر وعائد السند حسب ظروف السوق.
وستكون مدة استحقاق السند دائمة بدون تاريخ استحقاق، ويجوز استردادها بعد 6 سنوات.
ويمكن استرداد السندات قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح الأساسي المتعلق ببرنامج سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.
ونوه البنك السعودي الفرنسي بإدراج السندات في سوق الأوراق المالية الدولية في سوق لندن للأوراق المالية. ولا يجوز بيع السندات إلا وفقًا للائحة "إس" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.
وكان البنك السعودي الفرنسي قد أعلن في موقع تداول السعودية، أمس الأول، عزمه إصدار سندات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.
وستحدد قيمة وشروط طرح السندات بناءً على ظروف السوق.
وقال البنك: إن تاريخ بداية الطرح 1446-11-02 الموافق 2025-04-30، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح 1446-11-03 الموافق 2025-05-01.
وأضاف أن الفئة المستهدفة من الإصدار: المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وعين البنك السعودي الفرنسي، بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك كريدي أجريكول التجاري والاستثماري ، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، بنك مشرق بي إس سي، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وإم يو إف جي سكيوريتيز إي ام إي أي بي إل سي، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.
وأوضح أن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار وبزيادات قدرها 1000 دولار على ما يزيد عن ذلك.
ويحدد سعر وعائد السند حسب ظروف السوق.
وستكون مدة استحقاق السند دائمة بدون تاريخ استحقاق، ويجوز استردادها بعد 6 سنوات.
ويمكن استرداد السندات قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح الأساسي المتعلق ببرنامج سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.
ونوه البنك السعودي الفرنسي بإدراج السندات في سوق الأوراق المالية الدولية في سوق لندن للأوراق المالية. ولا يجوز بيع السندات إلا وفقًا للائحة "إس" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.