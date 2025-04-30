شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلص خسائرها مع بداية أسبوع حافل بتقارير الأرباح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحظى الأسهم الأمريكية بأداء متماسك، حيث قلصت خسائرها مع انطلاق أسبوع مزدحم بتقارير الأرباح والبيانات الاقتصادية، التي ستسهم في رسم صورة مبكرة لاستجابة الاقتصاد الأمريكي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لما ذكرته شبكة Yahoo Finance الأمريكية. ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4% ليسجل أطول سلسلة مكاسب له في عام 2025. كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 0.1%، مع تعافي أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى من خسائرها السابقة.

اقرأ أيضاً: بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع انتعاش ملحوظ في وول ستريت شهدت وول ستريت انتعاشًا الأسبوع الماضي، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أطول سلسلة مكاسب يومية له منذ يناير.

وجاء هذا الانتعاش بعدما خفف الرئيس ترامب من الضغوط على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وألمح إلى احتمال التوصل إلى حل فيما يخص الرسوم الجمركية الباهظة، التي تصل إلى 145%، المفروضة على الصين. مستجدات الحرب التجارية بين الصين وأمريكا في تصريحات يوم الاثنين، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن على الصين اتخاذ الخطوات اللازمة لتهدئة الحرب التجارية، مع الإشارة إلى أن إعفاء بعض السلع الأمريكية من الرسوم الجمركية يمثل خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد.

اقرأ أيضاً: الذهب في أسبوع.. استقرار الأسعار ومكاسب بختام التعاملات رغم التقلبات أرباح الشركات: الحدث الأبرز هذا الأسبوع تُعدّ أرباح الشركات الحدث الأبرز للأسواق هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تُعلن 180 شركة من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نتائجها المالية الفصلية.

تتصدر المشهد شركات التكنولوجيا الكبرى، مع استعداد كل من آبل، أمازون، ميتا، ومايكروسوفت للإفصاح عن نتائجها، إلى جانب شركات كبرى أخرى مثل كوكاكولا، إيلي ليلي، وشيفرون. مؤشرات اقتصادية رئيسية تحت المجهر تترقب الأسواق هذا الأسبوع مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة، أبرزها:

مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره يوم الأربعاء، والذي سيكشف مدى تأثير الرسوم الجمركية على النفقات الأساسية للأسر الأمريكية.

والقراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول، والتي ستصدر كذلك يوم الأربعاء.

إضافة إلى تقرير الوظائف لشهر أبريل، في ظل استمرار مقاومة سوق العمل للضغوط الاقتصادية حتى الآن.