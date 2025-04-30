شكرا لقرائتكم خبر عن «المتقدمة للبتروكيماويات» تتحول للربحية بـ72 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

. ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 91%.

. لم يتم تسجيل أي خسائر خلال الربع الحالي نتيجة تسجيل مخصص انخفاض في قيمة الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد خلال العام السابق، بينما كانت حصة خسائر من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد قدرها 34 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

. الارتفاع أعلاه على الرغم من الارتفاع في أسعار البروبان بنسبة 8%.

وتعود أسباب ارتفاع صافي الربح على أساس ربعي إلى التالي:

. ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 6%.

. انخفاض أسعار البروبان بنسبة 8%.

. لم يتم تسجيل أي خسائر خلال الربع الحالي نتيجة تسجيل مخصص انخفاض في قيمة الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد بمبلغ 212 مليون ريال بالإضافة إلى خسائر قدرها 37 مليون ريال خلال الربع السابق. عمومية المتقدمة للبتروكيماويات أعلن مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع عشر (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الثلاثاء.

وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

1.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته.

2. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2024م.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي، وتدفقاتها النقدية، وخططها التوسعية، والاستثمارية.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. الدمام - شريف احمد - تحولت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات للربحية في الربع الأول من 2025، بـ72 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 58 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، تعود أسباب ارتفاع صافي الربح إلى التالي:. ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 91%.. لم يتم تسجيل أي خسائر خلال الربع الحالي نتيجة تسجيل مخصص انخفاض في قيمة الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد خلال العام السابق، بينما كانت حصة خسائر من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد قدرها 34 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.. الارتفاع أعلاه على الرغم من الارتفاع في أسعار البروبان بنسبة 8%.وتعود أسباب ارتفاع صافي الربح على أساس ربعي إلى التالي:. ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 6%.. انخفاض أسعار البروبان بنسبة 8%.. لم يتم تسجيل أي خسائر خلال الربع الحالي نتيجة تسجيل مخصص انخفاض في قيمة الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد بمبلغ 212 مليون ريال بالإضافة إلى خسائر قدرها 37 مليون ريال خلال الربع السابق.أعلن مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع عشر (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الثلاثاء.وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:1.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته.2. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها.3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2024م.5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي، وتدفقاتها النقدية، وخططها التوسعية، والاستثمارية.6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.