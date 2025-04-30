شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي» توقع عقدا مع وزارة الصحة بقيمة 86 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي)، أمس، عقد مشروع منافسة تشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية لعدد (48) مستشفى بالمنطقة الوسطى لوزارة الصحة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 85.963 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 5 سنوات.
ويشمل نطاق عمل المشروع صيانة وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها وبرامجها التشغيلية والبرامج التطبيقية وقواعد البيانات والخوادم، وما يتبع لها من شبكات المعلومات والشبكات اللاسلكية وأجهزة امن المعلومات والاتصالات وغرف الحاسب الآلي ومراكز البيانات ،ومولدات الطاقة ومزودات الكهرباء الرئيسية والفرعية مع القيام بما يلزم من أعمال الصيانة والتشغيل والتركيب والنقل والتجديد والدعم لجميع أجهزة الشبكة والشبكة اللاسلكية وأجهزة أمن المعلومات والسيرفرات ووحدات التخزين وغيرها.
ويكفل ذلك صلاحيتها لأعمال وزارة الصحة وملحقاتها والتشغيل والاستعمال لمدة (24) ساعة يومياً خلال فترة المشروع لمدة خمس سنوات، وذلك لعدد (48) مستشفى بالمنطقة الوسطى.
وتوقعت أن يكون الأثر المالي إيجابي للأعوام: 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 85.963 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 5 سنوات.
ويشمل نطاق عمل المشروع صيانة وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها وبرامجها التشغيلية والبرامج التطبيقية وقواعد البيانات والخوادم، وما يتبع لها من شبكات المعلومات والشبكات اللاسلكية وأجهزة امن المعلومات والاتصالات وغرف الحاسب الآلي ومراكز البيانات ،ومولدات الطاقة ومزودات الكهرباء الرئيسية والفرعية مع القيام بما يلزم من أعمال الصيانة والتشغيل والتركيب والنقل والتجديد والدعم لجميع أجهزة الشبكة والشبكة اللاسلكية وأجهزة أمن المعلومات والسيرفرات ووحدات التخزين وغيرها.
ويكفل ذلك صلاحيتها لأعمال وزارة الصحة وملحقاتها والتشغيل والاستعمال لمدة (24) ساعة يومياً خلال فترة المشروع لمدة خمس سنوات، وذلك لعدد (48) مستشفى بالمنطقة الوسطى.
وتوقعت أن يكون الأثر المالي إيجابي للأعوام: 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030.