شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المطاحن الحديثة» إلى 65.6 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية، بالربع الأول من عام 2025، إلى 65.6 مليون ريال، بزيادة قدرها 1% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، والتي شهدت صافي ربح مقداره 65 مليون ريال تقريبًا.

وأرجعت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الأربعاء، هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات، وانخفاض تكاليف التمويل.

وأشارت "المطاحن الحديثة" إلى ارتفاع إيراداتها للربع الأول من 2025 بنسبة 0.8%، لتصل إلى 259.9 مليون ريال، بزيادة قدرها 2 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام السابق.

وعزت الشركة نمو الإيرادات إلى زيادة المعروض من النخالة المستخدمة في إنتاج الأعلاف، وانخفاض مبيعات الأعلاف بسبب انخفاض أسعار المواد الخام.