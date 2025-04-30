الاقتصاد

ارتفاع أرباح «سمو» إلى 22.36 مليون ريال في الربع الأول من 2025

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «سمو» إلى 22.36 مليون ريال في الربع الأول من 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سمو» إلى 22.36 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة سمو العقارية في الربع الأول من 2025 بنسبة 17% إلى 22.36 مليون ريال، مقابل 19.11 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، تعود أسباب ارتفاع صافي الربح إلى ما يلي:
- ارتفاع إيرادات المشاريع العقارية بنسبة 22% نتيجة قيام الشركة بتطوير وتنفيذ مشاريع عقارية جديدة وارتفاع نسب إنجاز المشاريع.
- ارتفاع إيرادات أعمال المقاولات.
وانخفض صافي الربح بنسبة 4% مقارنة بالربع السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي لانخفاض الحصة في عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية مما قابلها ارتفاع في إجمالي الربح للربع الحالي بنسبة 15% نتيجة انخفاض تكاليف الإيرادات.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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