شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سمو» إلى 22.36 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

- ارتفاع إيرادات المشاريع العقارية بنسبة 22% نتيجة قيام الشركة بتطوير وتنفيذ مشاريع عقارية جديدة وارتفاع نسب إنجاز المشاريع.

- ارتفاع إيرادات أعمال المقاولات.

وانخفض صافي الربح بنسبة 4% مقارنة بالربع السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي لانخفاض الحصة في عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية مما قابلها ارتفاع في إجمالي الربح للربع الحالي بنسبة 15% نتيجة انخفاض تكاليف الإيرادات. الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة سمو العقارية في الربع الأول من 2025 بنسبة 17% إلى 22.36 مليون ريال، مقابل 19.11 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، تعود أسباب ارتفاع صافي الربح إلى ما يلي:- ارتفاع إيرادات المشاريع العقارية بنسبة 22% نتيجة قيام الشركة بتطوير وتنفيذ مشاريع عقارية جديدة وارتفاع نسب إنجاز المشاريع.- ارتفاع إيرادات أعمال المقاولات.وانخفض صافي الربح بنسبة 4% مقارنة بالربع السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي لانخفاض الحصة في عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية مما قابلها ارتفاع في إجمالي الربح للربع الحالي بنسبة 15% نتيجة انخفاض تكاليف الإيرادات.