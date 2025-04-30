شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سمو» إلى 22.36 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة سمو العقارية في الربع الأول من 2025 بنسبة 17% إلى 22.36 مليون ريال، مقابل 19.11 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تعود أسباب ارتفاع صافي الربح إلى ما يلي:
- ارتفاع إيرادات المشاريع العقارية بنسبة 22% نتيجة قيام الشركة بتطوير وتنفيذ مشاريع عقارية جديدة وارتفاع نسب إنجاز المشاريع.
- ارتفاع إيرادات أعمال المقاولات.
وانخفض صافي الربح بنسبة 4% مقارنة بالربع السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي لانخفاض الحصة في عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية مما قابلها ارتفاع في إجمالي الربح للربع الحالي بنسبة 15% نتيجة انخفاض تكاليف الإيرادات.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تعود أسباب ارتفاع صافي الربح إلى ما يلي:
- ارتفاع إيرادات المشاريع العقارية بنسبة 22% نتيجة قيام الشركة بتطوير وتنفيذ مشاريع عقارية جديدة وارتفاع نسب إنجاز المشاريع.
- ارتفاع إيرادات أعمال المقاولات.
وانخفض صافي الربح بنسبة 4% مقارنة بالربع السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي لانخفاض الحصة في عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية مما قابلها ارتفاع في إجمالي الربح للربع الحالي بنسبة 15% نتيجة انخفاض تكاليف الإيرادات.