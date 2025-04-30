شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 5526 وظيفة معلم مساعد رياضيات بالأزهر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن قيام الجهاز بالإعلان عن مسابقة لشغل 5526 وظيفة معلم مساعد رياضيات للمراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي) وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكوميةhttps://jobs.caoa.gov.eg /، وذلك لصالح الأزهر الشريف.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع البوابة، ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارا من 15 حتى 29 مايو 2025 على موقع البوابة أيضا، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.



