شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 332 وحدة صناعية شاغرة كاملة المرافق للمستثمرين بدءًا من غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو توطين الصناعة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة متكاملة للاستثمار وتوجيه مؤشر التنمية الصناعية لصعيد مصر على وجه الخصوص، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن طرح عدد 332 وحدة صناعية شاغرة كاملة التجهيزات والمرافق داخل المجمعات الصناعية بـ10محافظات وذلك عبر بوابة مصر الصناعية الرقمية، وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي وتشجيعا لصغار المستثمرين الجادين على البدء الفورى في مشروعاتهم الصناعية.

ويأتي هذا الطرح تزامنا مع احتفاليات الدولة بعيد عمال مصر ودعما لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ايمانا من الوزارة بانه احد محاور خطة الدولة العاجلة للنهوض بالصناعة والتى ترتكز على الإستفادة من طاقات القطاع الخاص والتعامل مع أى تحديات قد تواجه المستثمرين وتذليلها، وتلبية طلباتهم دعماً للإستثمار الجاد، لخلق فرص عمل مستدامة وبناء قاعدة صناعية قادرة على تعزيز سلاسل التوريد.

هذا ومن المقرر أن يبدأ سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشــتراطات والمستندات الكترونيا اعتبارا من 1 مايو القادم وحتى 15 مايو 2025 عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg

وصرح الوزير أن الوحدات سيتم طرحها في 10 مجمعات صناعية بكل من مجمع بياض العرب ببني سويف (19وحدة ) ومجمع عرب العوامر بأسيوط (38 وحدة) ومجمع هو بقنا (84 وحدة) وغرب جرجا بسوهاج (19وحدة) ومجمع المطاهرة بالمنيا (3 وحدات) والبغدادى بالاقصر (10 وحدات ) ومجمع الجنينة والشباك باسوان (146وحدة ) والمجمع المعدنى بالفيوم (وحدتين) فضلا عن مجمع الغردقة بالبحر الاحمر (8 وحدات )، ومجمع مرغم ٢ بالاسكندرية (3 وحدات).

هذا وتشمل الوحدات المطروحة انشطة متنوعة تشمل صناعات هندسية وغذائية وقوى وغزل ونسيج ومفروشات وملابس جاهز وكيماوية ومواد بناء وصناعات معدنية ودوائية وجلود، وبمساحات متنوعة حيث تتراوح مساحات الوحدات بين144 م٢ و ٧٩٢ م٢.

واكد الفريق مهندس كامل الوزير انه استمرارا لتوجه الوزارة نحو دعم الصناعات الصغيرة والتيسير على المستثمر الجاد فقد حرصت الوزارة على تمتع الوحدات الصناعية بكافة التجهيزات واكتمال المرافق والخدمات والجاهزية للتشغيل الفوري، كما تم اقامة المجمعات وفقًا لاعلى وأحدث المعايير الانشائية والبيئة العالمية، مما يوفر للمستثمرين بيئة مثالية للبدء الفوري في الإنتاج دون أعباء إضافية.

وشمل هذا الطرح مجموعة من التيسيرات المتميزة لرواد الأعمال حيث تم طرح الوحدات بكافة المحافظات نظام التمليك وبتسهيلات تمويلية مؤكدا ان مجمع الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بمحافظة اسوان يتم طرحه بنظامي التمليك والايجار ومخصص لرواد الاعمال من اهالي نصر النوابة، لدعم الاستثمار والتنمية المستدامة بالمحافظة، وحفاظا على الصناعات التراثية والحرفية التى تتميز بها نصر النوبة.

واشار الوزير إلى إمكانية استفادة المستثمرين في هذا الطرح وعلى غرار الطروحات السابقة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة (٥% متناقصة) لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة ومن خلال عدة بنوك قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوقيع بروتوكولات تعاون معها فى هذا الشأن.

كما يمكن للحاصلين على الوحدات الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة متميزة أخرى من الخدمات غير المالية المتنوعة مثل الخدمات التسويقية والتدريبية والدعم الفنى.

كما أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في إستخراج التراخيص الصناعية للوحدات ، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وكذا رسوم تقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون ٥٠٠ جنيه، كما يمكن للمستثمر التقدم على اكثر من وحدة بالمجمع الصناعي لاستيعاب نشاطه الصناعي .

وحول خطوات التقدم اليكترونيا على الوحدات يقوم المستثمر بالدخول من خلال رابط بوابة طرح وحدات صناعية عبر المنصة www.madein.eg ثم اتباع عدد من الخطوات المبسطة:

١- تسجيل حساب علي البوابة

٢- اختيار الطرح المراد التقديم عليه وتحميل كراسة الشروط

٣- تسجيل بيانات طالب التخصيص

٤- دفع قيمة كراسة الشروط

٥- تسجيل بيانات الوحدة المطلوبة

٦- تسجيل معلومات الاتصال والمتابعه

٧- تسجيل دراسة الجدوي الفنية للمشروع (المنتجات – الالات المستخدمة –العماله وغيرها )

٨- مراجعه وطباعه طلب التقديم

٩- ارفاق المستندات بصيغه pdf

١٠- دفع قيمة تامين جدية الحجز

هذا وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فور اغلاق باب التقدم بدراسة دقيقة لكافة الطلبات المتقدمة وسيتم تحديد الفائزين بالوحدات المطروحة وفق معايير محددة لبيان الجدية وبشفافية مطلقة ، مع منح الاولوية في التخصيص لطلبات التوسع للمشروعات القائمة داخل المجمع ذاته واثبتت الجدية وكذلك اولوية نسبية بالنسبة للمستثمرين الذين سيقومون بالسداد الفورى لثمن الوحدة.