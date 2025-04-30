كريم بدوى: كل فرد بمنظومة العمل البترولى له دور تكاملى مهم لتحقيق الاستراتيجية

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وجه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية رسالة شكر وتقدير لكافة العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية على الجهود المبذولة والعمل الدؤوب على مدار ال 24 ساعة لتوفير احتياجات المواطن المصري من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بالإضافة لجهودهم فى العديد من الأنشطة البترولية المتنوعة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد النقابة العامة للعاملين بالبترول ضم المحاسب عباس صابر رئيس النقابة، وعايدة محي الدين الأمين العام للنقابة، ومحمود موسى أمين الصندوق، والسادة نواب رئيس النقابة، وذلك بحضور الجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة لشئون الإنتاج والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والأستاذ أحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات.

وخلال اللقاء الذي يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، أوضح المهندس كريم بدوي إنه حريص خلال لقاءاته على الحديث على المحاور الست الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة للتأكيد على أهميتها خلال الفترة القادمة مع الشركاء والمستثمرين الجدد لجذب استثمارات جديدة لتحقيق النمو المنشود في قطاع البترول من خلال تكثيف مشروعات الاستكشاف والتنمية والإنتاج، لتوفير احتياجات المواطن المصري وتقليل الفاتورة الاستيرادية، والاستفادة من البنية الأساسية في قطاعي التكرير والبتروكيماويات واحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصرى لزيادة مساهمته فى الناتج الإجمالي للدخل القومي، وبدأت إحدى خطوات ذلك بالموافقة المبدئية لمجلس النواب على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وكذلك إعادة هيكلة مزيج الطاقة المصرى بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصل إلى المزيج الأمثل الذي يعتمد على ٤٢٪ من الطاقة المتجددة وذلك بحلول عام ٢٠٣٠.

وأضاف أن من هذه المحاور المحور الخاص بالاهتمام بالطاقة البشرية والتي تعد الركيزة الأساسية الحقيقية للقطاع وذلك من خلال تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنه للعاملين، وكذلك الإلتزام بالاشتراطات البيئية والتوسع في مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة الخضراء مثل الأمونيا الخضراء بما لها من تأثير في جذب الاستثمارات، والمحور السادس الخاص بالتعاون الإقليمي لاستغلال موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي والبنية الأساسية التي تمتلكها مصر من موانئ وشبكات خطوط أنابيب لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعي ومصانع إسالة الغاز في ادكو ودمياط والتي تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأكد بدوي على أن كل فرد بمنظومة العمل البترولي له دور تكاملي مهم لتحقيق هذه الاستراتيجية، وعلى الجميع التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لصالح الوطن، لافتاً إلى أن النقابة العامة للعاملين بالبترول لها دور مهم في توصيل هذه الرسائل وهذا النهج للعاملين في كافة المواقع البترولية.

وأشاد المهندس كريم بدوي بجهود العاملين في مواجهة التحديات وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة، وفي هذا الصدد استعرض وكلاء الوزارة ورؤساء هيئة البترول والقابضة للبتروكيماويات وهيئة الثروة المعدنية أهم مؤشرات ونتائج الأعمال التي تحققت خلال الفترة يوليو ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٥ والخطط المستهدفة خلال الفترة القادمة فى مجالات السلامة والصحة المهنية والبيئة وكفاءة الطاقة والإنتاج والاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات وقطاع الثروة المعدنية.

ومن جانبه وجه المحاسب عباس صابر رئيس النقابة الشكر والتقدير للمهندس كريم بدوي على هذا اللقاء الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد العمال في الأول من مايو كل عام، لافتاً إلى أن الاستقرار النفسي للعاملين له مفعول السحر في دفع عجلة الانتاج، وهو ما يحرص عليه وزير البترول والثروة المعدنية وقيادات القطاع خلال زياراتهم الميدانية، ونقل رئيس النقابة رسالة شكر من العاملين وتعدهم ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لتحقيق نتائج متميزة تسهم فى دعم القطاع ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني.



