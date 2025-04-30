شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-4 -2025 فى البحرين عيار 24 بـ40.025 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية التى أعلنها ترامب. وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة فى حركة السوق.



أسعار الذهب فى البحرين

عيار 24 سجل 40.025 دينار

عيار 22 سجل 36.675 دينار

عيار 21 سجل 35.025 دينار

عيار 18 سجل 30.025 دينار

عيار 14 سجل 23.350 دينار

عيار 12 سجل 20.000 دينارالأونصة 1244.825 دينار

الجنيه الذهب280.150 دينار

الأونصة بالدولار3310.71 دولار



من المقرر أن يقوم بنك الشعب الصيني وثلاث جهات حكومية أخرى بالاستثمار في تدويل بورصة شنغهاي للذهب، بما في ذلك إنشاء مستودعات للتسليم في الخارج، مما يمهّد الطريق أمام البورصة لمنافسة بورصة لندن (LON:LSEG) للمعادن (LME) في التحكم بتسعير المعادن على المستوى العالمي.

وذكرت الشركة الإعلامية الصينية المتخصصة في تحليل الأخبار والبيانات الاقتصادية والمالية "Jinshi Data" في تقرير صدر في 21 أبريل: "أصدر بنك الشعب الصيني وثلاث جهات حكومية أخرى بشكل مشترك ‘خطة العمل لتعزيز تسهيل الخدمات المالية العابرة للحدود في مركز شنغهاي المالي الدولي’. وقد أشارت الخطة إلى تعزيز دور المنصات المالية الرئيسية في تخصيص الموارد العالمية، وتتضمن الاستعدادات الرفيعة المستوى لمنصة تداول أصول مالية دولية، تهدف إلى إنشاء منصة ذات وظيفة محورية في تخصيص الموارد المالية العالمية وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق المالية الصينية".



ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم.