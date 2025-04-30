شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «جمجوم فارما» إلى 157 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على "تداول

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وكشفت الشركة أن إيراداتها للربع الحالي بلغت 457.53 مليون ريال، مقابل 385.46 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بنسبة تغير 18.7% تقريبًا، مدعومة بالأداء القوي في المجالات العلاجية الرئيسية، خاصة طب العيون، والأمراض الجلدية، والطب العام، إضافة إلى الأداء القوي في المناطق الجغرافية الرئيسية بما في ذلك السعودية، ودول الخليج والعراق. الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة جمجوم فارما للأدوية للربع الأول من العام الجاري إلى 157.03 مليون ريال، مقارنة بـ 102.97 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 52.5%.وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية "، اليوم الأربعاء، إن الارتفاع كان مدفوعًا في الأساس بتحسين الكفاءة التشغيلية عبر استراتيجيتها الفعّالة لتحسين الربحية والسيطرة على التكاليف التشغيلية.وعزت "جموم فارما" نمو الأرباح إلى المشروع المشترك في الجزائر، والانخفاض الكبير في تكاليف التمويل مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، مشيرة في ذلك إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري.وكشفت الشركة أن إيراداتها للربع الحالي بلغت 457.53 مليون ريال، مقابل 385.46 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بنسبة تغير 18.7% تقريبًا، مدعومة بالأداء القوي في المجالات العلاجية الرئيسية، خاصة طب العيون، والأمراض الجلدية، والطب العام، إضافة إلى الأداء القوي في المناطق الجغرافية الرئيسية بما في ذلك السعودية، ودول الخليج والعراق.