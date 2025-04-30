شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سابك للمغذيات» تفوض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهميها (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الثلاثاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج اجتماع الجمعية العامة تضمنت:
. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 12/3/2024 م بعد مناقشته.
. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 13/2/2024 ومناقشتها.
. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/2/2024 ومناقشته.
. الموافقة على تعيين برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتحقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2025 م. والربع الأول من عام 6/2/2024، وتحديد أتعابه بإجمالي قدره 552,392 ريال.
. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 12/3/2024 م.
. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025 م.
. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" خلال العام المالي 2024م، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق خالد بن سالم الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع منتجات زراعية حيث بلغ حجم التعاملات (1,742,963) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالله بن علي البكر عضوًا مستقلًا بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 2025/03/17 م ولمدة تكمل دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2026/03/28 م، خلفًا للعضو السابق خالد بن سالم الرويس - عضو مستقل
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج اجتماع الجمعية العامة تضمنت:
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. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 13/2/2024 ومناقشتها.
. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/2/2024 ومناقشته.
. الموافقة على تعيين برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتحقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2025 م. والربع الأول من عام 6/2/2024، وتحديد أتعابه بإجمالي قدره 552,392 ريال.
. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 12/3/2024 م.
. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025 م.
. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" خلال العام المالي 2024م، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق خالد بن سالم الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع منتجات زراعية حيث بلغ حجم التعاملات (1,742,963) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالله بن علي البكر عضوًا مستقلًا بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 2025/03/17 م ولمدة تكمل دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2026/03/28 م، خلفًا للعضو السابق خالد بن سالم الرويس - عضو مستقل