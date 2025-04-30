شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات سعر الذهب فى السوق المصرى اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب آخر تطورات سعر الذهب في السوق المصري اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 مع تطورات بورصة الذهب عالميًا، ويتذبذب سعر عيار 21 بين 4750 إلى 4760 جنيهًا.

أسعار الذهب الذهب

عيار 24 يسجل 5440 جنيهًا

عيار 21: 4760 جنيهًا للشراء

عيار 18: 4080 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3173.33 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 38080 جنيهًا.

خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8% لعام 2025، وبمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 3% في عام 2026 مقارنة مع توقعاته السابقة.

يبقي هذا الطلب متواجد على الذهب بشكل عام وبالتالي يحد من فرص هبوط الذهب بشكل كبير، ولكن في حال شاهدنا تعافي كبير في مستويات الدولار بدعم من البيانات الاقتصادية الأمريكي التي تصدر هذا الأسبوع عن قطاع العمالة ومؤشر التضخم والنمو، فسيعمل هذا على زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب.

من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع في صافي التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المتداول المدعومة بالذهب للأسبوع الـ 13 على التوالي بمقدار 15.4 طن من الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 25 ابريل، ولكنه أقل مستوى للتدفقات منذ 3 أسابيع وكانت الزيادة بقيادة صناديق الاستثمار في المنطقة الأسيوية.