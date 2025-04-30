شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: تراجع البطالة السنوية لـ6.6% نتيجة انخفاض المتعطلين 77 ألف عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت النشرة السنوية المجمعة لنتائج بحث الـقوى العاملة لعام 2024، تراجع معدل البطالة لمستوى 6.6% بينما كانت 7% بالعام السابق له 2.23، بانخفاض سجل 0.4%.

وقدرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي عدد المتعطلين 2.113 مليون متعطل عام 2024، موزعة بواقع "1.091 مليون من الذكور، 1.022 مليون من الإناث"، مقابل 2.190 مليون متعطل عام 2023، بانخفاض قدره 77 ألف متعطل بنسبة انخفاض بلغت 3.5%.

وسجل معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية "15ـ 29 سنة" 14.9% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية بانخفاض قدره 1% عن عام 2023، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 9.8% وبين الإناث 37.1% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2024.

وبلغ معدل البطالة للشباب فى الفئة العمرية "15-29 سنة" حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 18.7% من إجمالى قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2024، مقابل 20.3% عام 2023، حيث بلغ 12.2% معدل البطالة للذكور من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها فى نفس الفئة، مقابل 13.3% عام 2023.

وكان تقدير قوة العمل 32.041 مليون فرد عام 2024، موزعة بين 26.080 مليون فرد من الذكور، 5.961 مليون فرد من الإناث، مقابل 31.149 مليون فرد عام 2023، موزعة بين 25.570 مليون فرد من الذكور، 5.579 مليون فرد من الإناث" بنسبة زيادة 2.9% عن عام 2023.



وبلغت قوة العمل فى الحضر 14.078 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 17.963 مليون فرد.