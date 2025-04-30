الاقتصاد

النفط يواصل التراجع.. برنت ينخفض إلى 64.08 دولار

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انخفضت أسعار النفط على نحو طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 17 سنتًا أو 0.26 % مسجلة 64.08 دولارًا للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا (0.2 % ) لتسجل 60.3 دولارًا.

وسجل كلا الخامين القياسيين في الجلسة السابقة أدنى سعر تسوية لهما منذ 10 أبريل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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