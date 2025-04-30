شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع فى صافى التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار.. تطورات سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع في صافي التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المتداول المدعومة بالذهب للأسبوع الـ 13 على التوالي بمقدار 15.4 طن من الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 25 ابريل، ولكنه أقل مستوى للتدفقات منذ 3 أسابيع وكانت الزيادة بقيادة صناديق الاستثمار في المنطقة الأسيوية.

أسعار الذهب الذهب

عيار 24 يسجل 5440 جنيهًا

عيار 21: 4760 جنيهًا للشراء

عيار 18: 4080 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3173.33 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 38080 جنيهًا.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستخفف من تأثير الرسوم الجمركية على السيارات من خلال تخفيف بعض الرسوم الجمركية المفروضة على الأجزاء الأجنبية في السيارات المصنعة محليًا. الأمر الذي ساهم في ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية والعالمية بشكل عام.



هذا التفاؤل في الأسواق يدفع المستثمرين إلى الاتجاه للاستثمارات الخطرة مثل الأسهم والعملات على حساب الذهب الذي يشهد تراجع اليوم، ولكن خلال الأربع جلسات الأخيرة للذهب لاحظنا حركته ضمن نطاق عرضي، وهو ما يدل على استمرار الحذر لدى الأسواق وعدم الدخول في عمليات بيع مفتوح على المعدن النفيس خاصة مع عدم وجود اتفاقات تجارية ملموسة على أرض الواقع حتى الآن.



هناك أيضاً مخاوف مستمرة في الأسواق من سقوط الاقتصاد العالمي في حالة ركود اقتصادي هذا العام، خاصة إن رسوم ترامب الجمركية أضرت بمعنويات قطاع الأعمال على مستوى عالمي بسبب عدم الثقة في الأوضاع المالية والتجارية.



بالإضافة إلى هذا فقد خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8% لعام 2025، وبمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 3% في عام 2026 مقارنة مع توقعاته السابقة.



يبقي هذا الطلب متواجد على الذهب بشكل عام وبالتالي يحد من فرص هبوط الذهب بشكل كبير، ولكن في حال شاهدنا تعافي كبير في مستويات الدولار بدعم من البيانات الاقتصادية الأمريكي التي تصدر هذا الأسبوع عن قطاع العمالة ومؤشر التضخم والنمو، فسيعمل هذا على زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب.

