شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تستعد لإضافة 1400 ميجا وات من الطاقة المتجددة لوقف تخفيف الأحمال بالصيف والان مع تفاصيل الخبر

تستعد وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لإضافة القدرات المتبقية بإجمالي 1400 ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء، ضمن الخطة العاجلة لتأمين احتياجات المواطنين خلال صيف 2025 والتى بدأت الوزارة فى تنفيذها منذ اكتوبر 2024 ومن المقرر أن تنتهى فى مايو 2025 بإجمالي 4000 ميجا وات من الطاقة المتجددة بتكلفة بلغت 4 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يشهد شهر مايو المقبل إضافة 660 ميجا وات من محطة رياح الزعفرانة التى تنفذها شركة اوراسكم ومحطة رياح امونت بقدرة 500 ميجا وات التى تنفذها شركة ايما باور الإماراتية، وإضافة 300 ميجا وات لاول مرة في مصر بتكنولوجيا بطاريات التخزين من محطة ابيدوس الشمسية التى تنفذها شركة ايما باور الإماراتية.

وتستهدف خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025، إضافة 4 آلاف ميجا وات إضافية بتكلفة استثمارية سواء محليه أو أجنبية تصل إلى 4 مليار دولار، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة فى هذا الشأن، تم توفيرها من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، لتجنُب اللجوء لتخفيف الاحمال وتقليل احتياجنا من استيراد المواد البترولية؛ كالمازوت والغاز.



