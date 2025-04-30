شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار استقرار امام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 30 ابريل 2025، فى بنك مصر 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك. وسجل سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزي 50.74 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع، وفى البنك الاهلي 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع، وجاء سعر الدولار في بعض البنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

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