شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: زيادة عدد عقود التمويل العقارى إلى 2964 عقدًا خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 2964 عقدًا بقيمة 5.112 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 مقابل 1977 عقدًا بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 49.9% في عدد العقود، 94.5% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 574 مليون جنيه خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 مقارنة مع 180 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 218.4%.

أشارت هيئة الرقبة المالية، إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 36.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025 مقارنة بمبلغ 21.9 مليار جنيه فى فبراير عام 2024.

وبالنسبة للتأجير التمويلى، بلغت عدد العقود 388 عقدًا خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 بقيمة 21.4 مليار جنيه مقابل 353 عقدًا بقيمة 14.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 9.9% في عدد العقود، ونسبة 48.4% في قيمة العقود.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 37 مليار جنيه لعدد 707 شركات محيلة في نهاية فبراير عام 2025 مقابل 18.4 مليار جنيه لعدد 601 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 100.9% في حجم الأرصدة، و17.6% في عدد الشركات.