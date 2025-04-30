شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب سعر الذهب عيار 21 بين 4750 إلى 4760 جنيهًا.. آخر تطورات الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تطورات سعر الذهب في السوق المصري اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 مع تطورات بورصة الذهب عالميًا، ويتذبذب سعر عيار 21 بين 4750 إلى 4760 جنيهًا.

أسعار الذهب الذهب

عيار 24 يسجل 5440 جنيهًا

عيار 21: 4760 جنيهًا للشراء

عيار 18: 4080 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3173.33 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 38080 جنيهًا.

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن العديد من كبار الشركاء التجاريين قدموا مقترحات جيدة جدًا لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، ومن المرجح أن تكون الهند من بين أوائل الدول التي تصل إلى اتفاق. كما أشار أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الصين لإعفاء بعض السلع الأمريكية من رسومها الجمركية الانتقامية أظهرت استعدادًا لتهدئة التوترات التجارية.



كما أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستخفف من تأثير الرسوم الجمركية على السيارات من خلال تخفيف بعض الرسوم الجمركية المفروضة على الأجزاء الأجنبية في السيارات المصنعة محليًا. الأمر الذي ساهم في ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية والعالمية بشكل عام.



هذا التفاؤل في الأسواق يدفع المستثمرين إلى الاتجاه للاستثمارات الخطرة مثل الأسهم والعملات على حساب الذهب الذي يشهد تراجع اليوم، ولكن خلال الأربع جلسات الأخيرة للذهب لاحظنا حركته ضمن نطاق عرضي، وهو ما يدل على استمرار الحذر لدى الأسواق وعدم الدخول في عمليات بيع مفتوح على المعدن النفيس خاصة مع عدم وجود اتفاقات تجارية ملموسة على أرض الواقع حتى الآن.



هناك أيضاً مخاوف مستمرة في الأسواق من سقوط الاقتصاد العالمي في حالة ركود اقتصادي هذا العام، خاصة إن رسوم ترامب الجمركية أضرت بمعنويات قطاع الأعمال على مستوى عالمي بسبب عدم الثقة في الأوضاع المالية والتجارية.



بالإضافة إلى هذا فقد خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8% لعام 2025، وبمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 3% في عام 2026 مقارنة مع توقعاته السابقة.



من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع في صافي التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المتداول المدعومة بالذهب للأسبوع الـ 13 على التوالي بمقدار 15.4 طن من الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 25 ابريل، ولكنه أقل مستوى للتدفقات منذ 3 أسابيع وكانت الزيادة بقيادة صناديق الاستثمار في المنطقة الأسيوية.