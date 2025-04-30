شكرا لقرائتكم خبر عن قرار أوبك بلس زيادة إنتاجها 411 ألف برميل من الشهر القادم.. ماذا حدث لأسعار النفط؟ والان مع تفاصيل الخبر

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية،حيث سجلت أسعار النفط الخام خسائر أسبوعية في الأسواق الآجلة، بلغت نسبتها نحو 1.6% لخام برنت ونحو %2.6% لخام غرب تكساس الأمريكى.

وذكر التقرير أن العوامل الرئيسية التي تسببت في انخفاض أسعار النفط الخام تصمنت الآتى..



اسعار البترول

تنامي التوقعات بشان فائض الإمدادات النفطية، على خلفية إمكانية إنتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية وهو ما قد يعزز صادرات النفط الخام الروسي إلى الأسواق العالمية وقرار دول أوبك + زيادة إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل بدءاً من الشهر القادم.

مخاوف ضعف الطلب على الوقود، في ظل حالة الضبابية المحيطة بالمحادثات التجارية بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي كان لها دور في خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي.

ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي لتصل إلى 443.1 مليون برميل وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2024، تزامناً مع تراجع الصادرات بأكبر وتيرة منذ أوائل عام 2024 بلغت حوالي 1.6 مليون بي.

المؤشرات على تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث تم الاتفاق على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل.

إشارة الرئيس الأمريكي إلى إمكانية تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، في حال عدم خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على الفور.

أما العوامل الرئيسية التي حدث من انخفاض أسعار النفط الخام فتضمنت الأتى..

فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف قطاع شحن الغاز المسال والنفط الخام وشبكته التجارية في إيران، مما قد يؤثر سلبا على صادرات النفط الإيرانية.

انخفاض مخزونات الغازولين الأمريكية للأسبوع الثامن على التوالي، لتصل إلى حوالي 229.5 مليون برميل وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2024، تزامناً مع ارتفاع الطلب المحلي عليه إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2024 وهو نحو 9.4 مليون برميل يوميا .

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2022، مما يؤدي إلى انخفاض تكلفة النفط الخام بالعملات الأخرى، ومن ثم يدعم الطلب على النفط.