شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم من القطاع المالي.. الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة السادسة على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي مساء الثلاثاء، بدعم من القطاع المالي.

جاء ذلك رغم التركيز على تقييم الشركات لتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.4، وأسهم قطاع الرعاية الصحية في دعم المؤشر الرئيسي بارتفاعه 1.2%.

واستقرت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة بفضل التفاؤل بشأن تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.