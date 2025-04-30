شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2% عند التسوية في ختام تعاملات الثلاثاء، مسجلة أدنى مستوى لها في أسبوعين.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.61 دولار، مسجلة عند التسوية 64.25 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.63 دولار، لتصل إلى 60.42 دولار للبرميل عند التسوية.

وسجل الخامان القياسيان أدنى مستوى إغلاق منذ العاشر من شهر أبريل الحالي.