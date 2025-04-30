شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ينعكس خفض الرسوم الجمركية على سعر الذهب العالمى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستخفف من تأثير الرسوم الجمركية على السيارات من خلال تخفيف بعض الرسوم الجمركية المفروضة على الأجزاء الأجنبية في السيارات المصنعة محليًا. الأمر الذي ساهم في ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية والعالمية بشكل عام.

أسعار الذهب الذهب

عيار 24 يسجل 5440 جنيهًا

عيار 21: 4760 جنيهًا للشراء وقد يهبط عند 4750 جنيهًا.

عيار 18: 4080 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3173.33 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 38080 جنيهًا.

صرح وزير الخزانة الأمريكى سكوت بيسنت بأن العديد من كبار الشركاء التجاريين قدموا مقترحات جيدة جدًا لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، ومن المرجح أن تكون الهند من بين أوائل الدول التي تصل إلى اتفاق. كما أشار أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الصين لإعفاء بعض السلع الأمريكية من رسومها الجمركية الانتقامية أظهرت استعدادًا لتهدئة التوترات التجارية.

هذا التفاؤل في الأسواق يدفع المستثمرين إلى الاتجاه للاستثمارات الخطرة مثل الأسهم والعملات على حساب الذهب الذي يشهد تراجع اليوم، ولكن خلال الأربع جلسات الأخيرة للذهب لاحظنا حركته ضمن نطاق عرضي، وهو ما يدل على استمرار الحذر لدى الأسواق وعدم الدخول في عمليات بيع مفتوح على المعدن النفيس خاصة مع عدم وجود اتفاقات تجارية ملموسة على أرض الواقع حتى الآن.

بالإضافة إلى هذا فقد خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8% لعام 2025، وبمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 3% في عام 2026 مقارنة مع توقعاته السابقة.

من جهة أخرى، أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع في صافي التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المتداول المدعومة بالذهب للأسبوع الـ 13 على التوالي بمقدار 15.4 طن من الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 25 ابريل، ولكنه أقل مستوى للتدفقات منذ 3 أسابيع وكانت الزيادة بقيادة صناديق الاستثمار في المنطقة الأسيوية.