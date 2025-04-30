شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساهم صناعة الغزل والنسيج فى دعم الصادرات المصرية بعد تطوير المصانع؟ والان مع تفاصيل الخبر

تشهد صناعة الغزل والنسيج فى مصر نقلة نوعية بعد التطوير الشامل الذي تشهده المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، وعلى رأسها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

ويعد هذا التطوير جزءًا من خطة الدولة لإعادة إحياء هذه الصناعة الاستراتيجية التي تُعد من أقدم الصناعات في مصر وأكثرها ارتباطًا بالهوية الاقتصادية للبلاد.

وتسهم صناعة الغزل والنسيج في دعم الصادرات المصرية بشكل كبير، خاصة بعد إدخال أحدث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المصانع بما يتوافق مع المعايير الدولية حيث تستهدف زيادة الصادرات النسيجية لـ2.5 مليار دولار من المصانع التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وتشمل عمليات التطوير تحديث الماكينات، من ريتر العالمية وتدريب العمالة، من خلال أحدث مركز تدريب وتوفير خامات عالية الجودة، مما يسهم في رفع جودة المنتج النهائي وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية.

ويساعد التطوير على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، وتمكينها من تلبية الطلب المحلى والتصدير في آنٍ واحد. كما تُعد صناعة الغزل والنسيج من الصناعات كثيفة العمالة، ما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق الصناعية الكبرى مثل المحلة وكفر الدوار وحلوان.

وتستهدف وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركاتها التابعة رفع صادرات الغزل والنسيج من خلال منتجات تامة الصنع مثل الأقمشة والملابس، التى تحقق قيمة مضافة أعلى من تصدير الخام أو الخيوط فقط.



ويعد هذا القطاع أحد روافد الاقتصاد المصرى المهمة، ومن خلال استمرارية التطوير ودعم التوسع في الأسواق الدولية، يُتوقع أن يشهد نمواً ملحوظاً فى حجم الصادرات وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي.