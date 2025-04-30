شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-4-2025.. الجنيه الذهب بـ38080 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، ويستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء فى مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5440 جنيهًا

عيار 21: 4760 جنيهًا للشراء

عيار 18: 4080 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3173.33 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 38080 جنيهًا.



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف فى الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.