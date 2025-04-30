شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر بتعاملات الأربعاء 30 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر أونصة الذهب انخفاضًا بنسبة 0.7% لتسجل أدنى مستوى عند 3305 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات أمس عند المستوى 3345 دولار للأونصة، مما انعكس على سعر الذهب اليوم.

أسعار الذهب الذهب

عيار 24 يسجل 5440 جنيهًا

عيار 21: 4760 جنيهًا للشراء

عيار 18: 4080 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3173.33 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 38080 جنيهًا.

هناك مخاوف مستمرة في الأسواق من سقوط الاقتصاد العالمي في حالة ركود اقتصادي هذا العام، خاصة إن رسوم ترامب الجمركية أضرت بمعنويات قطاع الأعمال على مستوى عالمي بسبب عدم الثقة في الأوضاع المالية والتجارية.



بالإضافة إلى هذا فقد خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8% لعام 2025، وبمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 3% في عام 2026 مقارنة مع توقعاته السابقة.



يبقي هذا الطلب متواجد على الذهب بشكل عام وبالتالي يحد من فرص هبوط الذهب بشكل كبير، ولكن في حال شاهدنا تعافي كبير في مستويات الدولار بدعم من البيانات الاقتصادية الأمريكي التي تصدر هذا الأسبوع عن قطاع العمالة ومؤشر التضخم والنمو، فسيعمل هذا على زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب.



من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع في صافي التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المتداول المدعومة بالذهب للأسبوع الـ 13 على التوالي بمقدار 15.4 طن من الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 25 ابريل، ولكنه أقل مستوى للتدفقات منذ 3 أسابيع وكانت الزيادة بقيادة صناديق الاستثمار في المنطقة الأسيوية.