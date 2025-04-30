شكرا لقرائتكم خبر عن 8 خدمات رقمية تقدمها الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتيح الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بوزرة السياحة والآثار مجموعة من الخدمات الرقمية للمتعاملين معها.
هذه الخدمات هى:
1. تقييم منشأة فندقية.
2. رفع الدرجة السياحية لمنشأة فندقية.
3. تظلم منشأة فندقية من التقييم أو التخفيض.
4. الإفادة عن الدرجة السياحية لمنشأة فندقية.
5. الموافقة على استخراج / تجديد تصريح لمندوب منشأة فندقية بدخول الدائرة الجمركية.
6. الموافقة على استخراج / تجديد تصاريح تشغيل عمالة أجنبية بمنشأة فندقية.
7. اعتماد أسعار تقديم الخدمات (الإقامة / الوجبات / المشروبات) بمنشأة فندقية.
8. الموافقة على إقامة (حفل / مؤتمر / معرض) بمنشأة فندقية.
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