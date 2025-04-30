انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة عند التسوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انخفضت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة عند التسوية في ختام تعاملات الثلاثاء، مسجلة أدنى مستوى لها في أسبوعين.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.61 دولار، مسجلة عند التسوية 64.25 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.63 دولار، لتصل إلى 60.42 دولارًا للبرميل عند التسوية.

وسجل الخامان القياسيان أدنى مستوى إغلاق منذ العاشر من شهر أبريل الجاري.

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