انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة ليصل إلى (3315.84) دولار للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365_واس

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، بنحو واحد بالمئة، مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن بفعل انحسار المخاوف من التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية (0.8) بالمئة، ليصل إلى (3315.84) دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.4) بالمئة، لتصل إلى (3333.6) دولارًا عند التسوية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية (0.4) بالمئة، لتصل إلى (33.02) دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنحو واحد بالمئة، ليسجل (976.50) دولارًا، وخسر البلاديوم (1.3) بالمئة مسجلًا (936.41) دولارًا.

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