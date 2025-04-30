شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب مع انحسار المخاوف من التوتر التجاري عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب اليوم بنحو 1%، مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن بفعل انحسار المخاوف من التوتر التجاري عالميًا بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8%، ليصل إلى 3315.84 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4%، لتصل إلى 3333.6 دولار عند التسوية. أسعار المعادن النفيسة وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.4%، لتصل إلى 33.02 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين بنحو 1%، ليسجل 976.50 دولار، وخسر البلاديوم 1.3% مسجلًا 936.41 دولار.