الاقتصاد

انخفاض أسعار الذهب مع انحسار المخاوف من التوتر التجاري عالميًا

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واس - نيويورك 0 تبليغ

انخفاض أسعار الذهب مع انحسار المخاوف من التوتر التجاري عالميًا

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب اليوم بنحو 1%، مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن بفعل انحسار المخاوف من التوتر التجاري عالميًا بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8%، ليصل إلى 3315.84 دولار للأوقية (الأونصة).
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4%، لتصل إلى 3333.6 دولار عند التسوية.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.4%، لتصل إلى 33.02 دولار للأوقية.
وانخفض البلاتين بنحو 1%، ليسجل 976.50 دولار، وخسر البلاديوم 1.3% مسجلًا 936.41 دولار.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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