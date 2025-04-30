شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. إنفاق المستهلكين في السعودية يتجاوز 11 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت عمليات نقاط البيع في السعودية أكثر من 11.37 مليار ريال في إنفاق المستهلكين خلال أسبوع واحد، وذلك عبر نحو 199,751 ألف عملية بيع، بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي السعودي (ساما).

وأظهر التقرير للفترة من 20 إلى 26 أبريل 2025، تسجيل انخفاض طفيف بنسبة 1.1% في عدد العمليات، و0.8% في قيمة العمليات مقارنة بالأسبوع السابق.

أداء القطاعات المختلفة

في تفاصيل الأداء بحسب القطاعات، حافظ قطاع المطاعم والمقاهي على صدارته من حيث عدد العمليات بـ 55,432 ألف عملية، محققًا قيمة معاملات بلغت 1.64 مليار ريال.

تلاه قطاع الأطعمة والمشروبات الذي سجل 47,134 ألف عملية بقيمة 1.66 مليار ريال.

أما قطاع الملابس والأحذية فقد سجل 4,604 ألف عملية بقيمة 607 مليون ريال، بانخفاض نسبته 1.9% في عدد العمليات و0.1% في قيمة العمليات.



وسجل قطاع مواد التشييد والبناء 1,482 ألف عملية بقيمة 314 مليون ريال، منخفضًا بنسبة 1.14% في عدد العمليات و1.11% في القيمة.

بينما سجل قطاع التعليم تراجعًا واضحًا، وبلغ عدد العمليات 145 ألف عملية بقيمة 137 مليون ريال، بنسبة انخفاض بلغت 8.2% في عدد العمليات و17.5% في القيمة.

قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية سجل 1,029 ألف عملية بقيمة 153 مليون ريال، بنمو طفيف بلغ 0.8% في عدد العمليات و3.5% في القيمة.

كما سجلت محطات الوقود 15,751 ألف عملية بقيمة 859 مليون ريال، بزيادة 1.1% في العمليات مع انخفاض بسيط بنسبة 0.5% في القيمة.

الصحة والأثاث

في قطاع الصحة، جرى تنفيذ 7,325 ألف عملية بقيمة 732 مليون ريال، مع تراجع بنسبة 5.3% في عدد العمليات و3.4% في قيمة العمليات.

أما قطاع الأثاث فسجل 1,021 ألف عملية بقيمة 225 مليون ريال، بانخفاض نسبته 2.2% في عدد العمليات و1.3% في القيمة.

وفي قطاع الفنادق، بلغ عدد العمليات 641 ألف عملية بقيمة 255 مليون ريال، بتراجع نسبته 5.4% في العمليات و13.7% في القيمة.



كما سجل قطاع المنافع العامة 670 ألف عملية بقيمة 44 مليون ريال، مع تراجع طفيف بنسبة 0.7% في العمليات و4.3% في القيمة.

في المقابل، حقق قطاع المجوهرات نموًًا ملحوظًا بنسبة 1.4% في عدد العمليات و18.2% في قيمة العمليات، مسجلًا 181 ألف عملية بقيمة 321 مليون ريال.

أما قطاع السلع والخدمات المتنوعة فسجل 20,587 ألف عملية بقيمة 1.35 مليار ريال، مع تراجع بنسبة 1.44% في عدد العمليات و2.7% في القيمة.

الترفيه والثقافة والاتصالات

قطاع الترفيه والثقافة سجل 2,435 ألف عملية بقيمة 210 مليون ريال، بزيادة طفيفة في العمليات بنسبة 0.3%، لكنه شهد انخفاضًا بنسبة 7.4% في قيمة العمليات.

أما قطاع الاتصالات فسجل 1,774 ألف عملية بقيمة 94 مليون ريال، بارتفاع 2.4% في عدد العمليات مع تراجع 2.2% في القيمة.

قطاع النقل سجل 2,482 ألف عملية بقيمة 666 مليون ريال، مع انخفاض بنسبة 2.0% في العمليات و2.8% في القيمة.



وأخيرًا، الفئة الأخرى سجلت 37,058 ألف عملية بقيمة 2.10 مليار ريال، مع تحسن طفيف بنسبة 0.2% في عدد العمليات و3.4% في القيمة.

الأداء الجغرافي

من حيث الأداء الجغرافي، تصدرت الرياض العمليات بـ 65,840 ألف عملية، وقيمة بلغت 4.11 مليار ريال، بنمو طفيف بنسبة 0.2% في العمليات و0.1% في القيمة مقارنة بالأسبوع السابق.

تلتها جدة التي سجلت 23,754 ألف عملية بقيمة 1.66 مليار ريال، مع انخفاض بنسبة 1.7% في عدد العمليات و0.5% في القيمة.

في الدمام، جرى تسجيل 8,537 ألف عملية بقيمة 603 مليون ريال، بنمو نسبته 0.8% في العمليات و1.7% في القيمة.

أما المدينة المنورة فسجلت 7,942 ألف عملية بقيمة 421 مليون ريال، بانخفاض نسبته 1.7% في العمليات و7.7% في القيمة.

مدينة مكة المكرمة سجلت 7,527 ألف عملية بقيمة 421 مليون ريال، بتراجع نسبته 3.5% في العمليات و5.7% في القيمة.

بينما شهدت مدينة الخبر نموًا ملحوظًا بنسبة 1.0% في عدد العمليات و5.5% في قيمة العمليات، وبلغت العمليات 4,502 ألف عملية بقيمة 372 مليون ريال.

وفي مدن أخرى مثل بريدة وأبها وحائل وتبوك، سجلت العمليات تراجعًا طفيفًا في الأداء، وتراوحت نسبة الانخفاض بين 1.7% و2.6% حسب المدينة.

أما بقية المدن مجتمعة فقد سجلت 66,587 ألف عملية بقيمة 3 مليار ريال، مع انخفاض بنسبة 2.0% في العمليات و1.2% في القيمة.

