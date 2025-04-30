شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-4 -2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ3173.33 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا فى تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء فى مصر.

سعر الذهب اليوم



عيار 24 يسجل 5440 جنيهًا

عيار 21: 4760 جنيهًا للشراء

عيار 18: 4080 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3173.33 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب: 38080 جنيهًا.



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.