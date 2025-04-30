تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 30-4-2025

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار استقرار أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، فى بنك مصر 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك.

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محمد يوسف

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