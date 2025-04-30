شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء التوترات التجارية تنعكس على سعر الذهب العالمى والمحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم في ظل تراجع الطلب تدريجياً على الملاذ الآمن في الأسواق المالية وتزايد الإقبال على المخاطرة، وذلك فى ظل تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والشركاء التجاريين الآخرين، بينما تنتظر الأسواق صدور عدد من البيانات الاقتصادية الهامة هذا الأسبوع.

أسعار الذهب الذهب

عيار 24 يسجل 5440 جنيهًا

عيار 21: 4760 جنيهًا للشراء

عيار 18: 4080 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3173.33 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 38080 جنيهًا.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.7% لتسجل أدنى مستوى عند 3305 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3345 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3321 دولار للأونصة.

أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستخفف من تأثير الرسوم الجمركية على السيارات من خلال تخفيف بعض الرسوم الجمركية المفروضة على الأجزاء الأجنبية فى السيارات المصنعة محليًا. الأمر الذى ساهم فى ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية والعالمية بشكل عام.



هذا التفاؤل فى الأسواق يدفع المستثمرين إلى الاتجاه للاستثمارات الخطرة مثل الأسهم والعملات على حساب الذهب الذى يشهد تراجع اليوم، ولكن خلال الأربع جلسات الأخيرة للذهب لاحظنا حركته ضمن نطاق عرضى، وهو ما يدل على استمرار الحذر لدى الأسواق وعدم الدخول في عمليات بيع مفتوح على المعدن النفيس خاصة مع عدم وجود اتفاقات تجارية ملموسة على أرض الواقع حتى الآن.