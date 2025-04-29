الاقتصاد

حماية المنافسة يوافق على عدد من طلبات التركزات الاقتصادية

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القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي.

وشملت الموافقات كل من طلب استحواذ شركة آلات للتقنيات شركة شخص واحد مساهمة مقفلة على نسبة 49% من أسهم شركة تي كيه إليفيتور العربية المحدودة، وطلب شركة تي كيه إليفيتور إيبريكا هولدينج إس. إل. يو وشركة آلات للتقنيات شركة شخص واحد مساهمة مقفلة بشأن إنشاء مشروع مشترك في المملكة العربية السعودية.

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