شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-4-2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ4760 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث بالتزامن مع الرسوم الجمركية الأمريكية، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمى دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء فىمصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5440 جنيهًا

عيار 21: 4760 جنيهًا للشراء

عيار 18: 4080 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3173.33 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 38080 جنيهًا.





واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



