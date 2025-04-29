الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-4-2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ4760 جنيها

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-4-2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ4760 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 08:13 م

 يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث بالتزامن مع الرسوم الجمركية الأمريكية، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمى دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء فىمصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم
 

عيار 24 يسجل 5440 جنيهًا
عيار 21: 4760 جنيهًا للشراء 
عيار 18: 4080 جنيهًا للشراء.
عيار 14: 3173.33 جنيهًا للشراء.
الجنيه الذهب: 38080 جنيهًا.
 


واكتسب الذهب قوة مدفوعًا  بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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