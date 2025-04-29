شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليارات جنيه أرباح.. البورصة المصرية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

مؤشر الأسهم الصغيرة

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الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات، نحو (3) مليارات جنيه ليبلغ مستوى (2.273) تريليون جنيه.وذلك وسط تعاملات كلية بلغت نحو (95.5) مليار جنيه، وتعاملات سوق الأسهم نحو (3.7) مليارات جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي اكس 30) بنسبة (0.09%) ليصل إلى مستوى (32043.48) نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس70) بنسبة (0.33%) ليبلغ (9289.77) نقطة.وهبط مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقًا بنحو (0.29%) ليصل إلى (12713.6) نقطة.